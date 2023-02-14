Огненный полет: как россияне увековечивают память о подвиге летчиков ЧВК «Вагнер» Антонова и Никишина

Граждане России трепетно относятся к памяти защитников Родины, которые отдали свои жизни за мирное будущее страны. К ним относятся и летчики авиационного крыла ЧВК «Вагнер» Александр Антонов и Владимир Никишин, которые в конце декабря повторили подвиг героя СССР Николая Гастелло под Бахмутом.

Александр Антонов, уроженец Приморского края, окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков и в 1995 году поступил на службу в ВВС РФ. Он дослужился до заместителя командира авиаполка по летной подготовке, летом 2022 года вышел в отставку и добровольно вступил в авиационное крыло ЧВК «Вагнер».

Владимир Никишин родился в Луганской области, в 1987 году окончил Луганское высшее военное авиационное училище штурманов, после чего служил в ВВС СССР и в ВВС РФ. В 2013 году Никишин вышел в запас и начал работать в Центре аэронавигационной информации гражданской авиации в Москве. В 2021 году он вступил в авиационное крыло ЧВК «Вагнер».

После начала спецоперации на Украине Никишин и Антонов отправились в зону боевых действий. В начале декабря они совершали боевой вылет на штурмовике Су-24М с бортовым номером RF-93798 в районе Клещеевки, недалеко от Бахмута.

Авианаводчик сообщил экипажу о подходе большой бронетанковой колонны ВСУ, которая представляла серьезную угрозу для наземных подразделений «Оркестра». Экипаж принял решение перенацелиться на колонну противника. Для поражения цели пришлось выполнить маневр с заходом за линию боевого соприкосновения. Несмотря на повышенную активность ПВО противника, Никишин и Антонов решили двигаться по боевому курсу даже когда им доложили о пуске ракеты в сторону бомбардировщика.

Снаряд поразил самолет, техника загорелась. Экипаж Су-24М вышел в открытый радиоэфир со словами «Встречайте, суки, папу…», после чего пилоты направили горящий бомбардировщик в бронетанковую колонну противника.

Таким образом, Никишин и Антонов повторили подвиг советского летчика Николая Гастелло, который спустя четыре дня после начала Великой Отечественной войны именно таким способом уничтожил колонну врага на дороге Молодечно — Радошковичи. Его последователей стали называть «гастелловцами».

Воспитание патриотизма

Подвиг летчиков авиационного крыла ЧВК «Вагнер» насколько впечатлил россиян, что они стали посвящать событию стихи и картины. Героический поступок Никишина с Антоновым стал предметом для обсуждения в образовательных учреждениях.

Известно, что именем Александра Антонова планируют назвать школу №18 Волгодонске, где учился герой. С такой инициативой выступил председатель местного отделения «Боевого братства» Юрий Богачев. Детям также показывают документальные фильмы о подвиге экипажа Су-24М.

«Общественная организация "Боевое братство" создана именно для воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Мы рассказываем детям, что такое война, как мы туда попали, за что награждены. То есть это не просто один человек, это происходит массово. Мы проводим соревнования по боксу, по рукопашному бою. Масштабная идет работа, это не от случая к случаю. Сейчас в школе №18 Волгодонска созданы документальные фильмы об Антонове, мы уже их смотрели, и директор только за», — заявил Богачев.

В школе № 26 в Балашихе 2 февраля открыли Парту героя, посвященную памяти штурмана Владимира Никишина. Известно, что в рамках этой программы отличившееся в успеваемости школьники могут сидеть за партой с именем героев России. Открытие посетила дочь погибшего штурмана Ирина Никишина.

«Хотела выразить огромную благодарность всем тем, кто пришел, всем тем, кто причастен к открытию "Парты Героя". Спасибо, что чтите память. Я хочу, чтобы нынешнее поколение также стремилось осуществить свою мечту, выбрать профессию по себе и быть лучшими в ней, как и мой отец», — заявила дочь героя.

В иркутской школе №26 на уроке мужества для старшеклассников ребята рассказали о героизме многонационального народа России. Один из учащихся вспомнил Николая Гастелло, упомянув также о бойцах ЧВК «Вагнер».

«И его подвиг не забыт до нынешних времен, через 81 лет повторили подвиг Николая Гастелло экипаж фронтового бомбардировщика Су-24М из состава «Вагнера», на горящем самолете атаковав колонну бронетехники в районе Клещеевки пилот Александр Антонов и штурман Владимир Никишин», — говорится в сообщении Союза десантников России «Московское отделение».

В актовом зале Средней общеобразовательной школы № 3 города Семикаракорска 10 февраля прошло мероприятие, организованное сотрудниками Семикаракорского историко-краеведческого музея.

«Отдельного упоминания были удостоены летчики Александр Антонов и Владимир Никишин, которые в декабре 2022 года под Артёмовском повторили подвиг Николая Гастелло, направив свой горящий самолет в танковую колонну противника», — говорится в заявлении музея.

«Герои не умирают»

Подвиг экипажа ЧВК «Вагнер» нашел отражение и в народном искусстве. Художники из Ростова-на-Дону Георгий и Анастасия Бегма решили увековечить поступок Антонова и Никишина, посвятив ему картину. Они назвали ее «Герои не умирают». Процесс создания полотна художники записали на видео.

«Ребята, это сильнейший арт. Прямо до слез! Спасибо», — восхитился картиной местный житель Максим Серебряков.

Другую картину написала художница Елена Бегма в середине декабря, когда были обнародованы героические обстоятельства гибели летчиков. Она изобразила горящий самолет, который падает на колонну вражеской техники.

Рукодельница из Бийска в свою очередь создала панно из шерсти, которое получило название «Огненный полет». Она решила изобразить подвиг выпускника Барнаульского летного училища, пилота Александра Антонова и его штурмана Владимира Никишина. Мастерица рассказала, что новую работу отправит на память в ЧВК «Вагнер».

События под Бахмутом не оставили равнодушными и современных поэтов. В паблике «Стихи о войне» ВКонтакте был опубликован стих Артема Янгильдина «Подвиг», посвященный теме преемственности поколений, а точнее тому, как летчики ЧВК «Вагнер» повторили подвиг Николая Гастелло.

Героизм российских летчиков не оставил равнодушным даже противника. Поскольку Су-24М потерпел крушение за линией разграничения, то тела Антонова и Никишина участвовали в обмене. Гробы прибыли с территории Украины накрытые российским триколором и флагом «вагнеровцев». Таким образом враг отдал воинские почести погибшим героям.

Позднее на аэродроме в России состоялась церемония прощания с экипажем бомбардировщика, на которой присутствовали боевые товарищи и бизнесмен Евгений Пригожин.

После минуты молчания прозвучали три коротких выстрела почетного караула, а над гробами пролетел штурмовик Су-25 — это старая воинская традиция. Она символизирует, что летчики не погибают, а просто уходят в небо, на очередное боевое задание.

Указом президента Российской Федерации Александру Антонову и Владимиру Никишину были присвоены звания Героев России посмертно.