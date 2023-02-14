14 Февраля 2023
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Делегация Тюменской области презентовала бизнес-потенциал региона в Египте

Делегация Тюменской области проводит серию встреч в Каире, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

В составе тюменской делегации компании "Ойл Тэк", "Неомаш", "Сиббурмаш", "Интех", "Тюмень прибор", "СГТ".

Презентацию социально-экономического развития региона для представителей деловых и бизнес-кругов Египта провел заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Мы динамично поработали с представителями Египта в прошлом году: провели переговоры на Питерском экономическом форуме, на нашем нефтегазовом. Сегодня я рад больше рассказать о Тюменской области, о ее значении в масштабах России, о перспективах. Бизнес совместно может укрепить себя новыми интеллектуальными продуктами, которые есть и с той, и с другой стороны", - заявил он.

В программе визита - встречи с представителями министерств Арабской Республики Египет, b2b переговоры, а также посещение крупнейшего нефтегазового и энергетического шоу Египта, Северной Африки и Средиземноморья - международной выставки Egypt Petroleum Show (EGYPS).

Делегация Тюменской области проводит серию встреч в Каире(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Напомним, ранее тюменская делегация представила высокотехнологичные разработки членов Нефтегазового кластера, в состав которого на сегодняшний день входит 107 компаний, и саму его модель на бизнес-миссии в Азербайджане, организованной Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Тюменской области. Встреча состоялась 26 января.

О сотрудничестве говорили представители: международной буровой компании Caspian Drilling Company Ltd, Caspian Energy Club, объединяющем более пяти тысяч компаний Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов, Сумгаитского Технологического парка, Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

Высокий интерес был проявлен к компаниям кластера, производящим нефтехимию, буровые и тампонажные растворы, системы телеметрии.

Теги: бизнес, делегация, Каир



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