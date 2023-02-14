Китайцы могут обеспечить России ренессанс во въездном туризме

Китай может обеспечить ренессанс во въездном туризме в России, если, конечно, будет продлено действие безвизового соглашения, которое пока приостановлено.

"Въездной туризм в России в прошлом году упал на 95-98%, его фактически не было. Сейчас есть определенные успехи у Санкт-Петербурга, Москвы, но, конечно, потоков 2019-го года не было и не предвидится. Но есть определенные надежды на Китай. Есть очень много заявок со стороны Китая на въездные туры. Нужно, чтобы начало действовать безвизовое соглашение, тогда во въездном туризме начнется ренессанс", - рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она добавила, что соглашение должно быть двухсторонним, поскольку россияне тоже должны поехать в Китай на отдых, сейчас заявки могут подаваться на поездки в бизнес-целях или по личным делам.