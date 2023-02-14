14 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Reuters / Sertac Kayar

В Турции из-под завалов после землетрясений удалось спасти более восьми тысяч человек

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о спасении после землетрясений 8 тысяч человек, находившихся под завалами.

Пострадали более 81 тысяч человек, значительная часть из которых уже выписана из больниц, заявил турецкий лидер в видеообращении к участникам Всемирного правительственного саммита.

По словам Эрдогана, землетрясения вызвали колоссальные разрушения в радиусе 500 километров от эпицентра - в 10 провинциях, где проживают 13,5 миллионов граждан.

"С учетом городов, где ощущались толчки, в целом затронуты катастрофой почти 20 миллионов человек ", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Он добавил, что, по словам ученых, высвобожденная землетрясениями энергия равна мощности 500 атомных бомб.

Ранее стало известно, что российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки из зоны бедствия.

По последним данным, в результате землетрясений на юго-востоке Турции погибли более 31 тыс. человек, пострадали свыше 81

Теги: турция, землетрясение, эрдоган



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