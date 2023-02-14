14 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф

На Эльмаше появится гостиница с парикмахерской и пекарней

На Эльмаше по улице Баумана, 33 появится пятиэтажная гостиница. Проект опубликован на сайте администрации Екатеринбурга, где сейчас проходят общественные обсуждения.

Общая площадь номеров составит 876,4 кв.м. При этом под проживание будут отданы только верхние четыре этажа - на первом разместятся коммерческие помещения как салон с парикмахером и косметологом, пекарня, аптека, а также пункт страхового агента и офис Ozon.

Проект гостиницы на Эльмаше от компании "БиГранД"(2023)|Фото: Екатеринбург.рф

С северной стороны здания появятся детские площадки и озелененная зона отдыха с лавочками, деревьями и кустарниками. "Архитектурный облик гостиницы сочетает в себе простоту и лаконичность. Для него характерна максимальная функциональность, строгие линии и геометрия",- говорится в документации.

Проект гостиницы на Эльмаше от компании "БиГранД"(2023)|Фото: Екатеринбург.рф

Проект гостиницы на Эльмаше от компании "БиГранД"(2023)|Фото: Екатеринбург.рф

Реализацией проекта займется компания "БиГранД". Закончить со строительством и благоустройством прилегающей территории планируется уже в 2024 году.

Теги: Эльмаш, гостиница, строительство



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