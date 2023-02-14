В Кремле высказались о работе сотрудников МЧС РФ в Сирии и Турции

В Кремле сообщили о то, что решение вывести группировку МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии было принято в связи с окончанием спасательной части операции. Российские спасатели показали высокий уровень профессионализма.

"Все-таки сейчас уже очевидно, что спасательная часть операции завершается, и это основная причина (по которой группировка МЧС России будет выведена из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии), это абсолютно понятно. Наши спасатели как всегда работали профессионально и героически, и результативно, они высоко держат флаг нашего МЧС – это спасательная служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую, и этот флаг наши спасатели высоко несут. Мы все ими гордимся", – цитируют "Ведомости" пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков также отметил работу журналистов, которые "всегда не берегут, что называется, живота своего, с тем, чтобы донести до широкой общественности информацию и, что дороже, правду о том, что происходит в той или иной части мира".