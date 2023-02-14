14 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

На сотрудника "Челябинского авиапредприятия" завели административное дело после слива сточных вод на садовые участки

На сотрудника "Челябинского авиапредприятия" завели административное дело после сброса сточных вод на земельные участки в СНТ "Аэропорт", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Административное дело возбуждено по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Материалы направлены в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора на рассмотрение.

Напомним, с очистных сооружений, которые эксплуатирует "Челябинское авиапредприятие" произошел слив сточных вод на земельные участки в СНТ "Аэропорт". Кроме того, предприятие допустило складирование отходов на почве возле очистных.

сброс сточных вод на земельные участки в СНТ Аэропорт(2023)|Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту. Генеральному директору организации внесено представление с требованием устранить нарушения. В прокуратуре указали на необходимость незамедлительного устранения затопления и принятия таких превентивных мер, как осуществление регулярных проверок технического состояния систем очистных сооружений, своевременное проведение обваловки грунта и обустройство дополнительных траншей для сбора канализационных стоков.

Теги: аэропорт, стоки, экология,



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