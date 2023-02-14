На сотрудника "Челябинского авиапредприятия" завели административное дело после слива сточных вод на садовые участки

На сотрудника "Челябинского авиапредприятия" завели административное дело после сброса сточных вод на земельные участки в СНТ "Аэропорт", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Административное дело возбуждено по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Материалы направлены в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора на рассмотрение.

Напомним, с очистных сооружений, которые эксплуатирует "Челябинское авиапредприятие" произошел слив сточных вод на земельные участки в СНТ "Аэропорт". Кроме того, предприятие допустило складирование отходов на почве возле очистных.

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту. Генеральному директору организации внесено представление с требованием устранить нарушения. В прокуратуре указали на необходимость незамедлительного устранения затопления и принятия таких превентивных мер, как осуществление регулярных проверок технического состояния систем очистных сооружений, своевременное проведение обваловки грунта и обустройство дополнительных траншей для сбора канализационных стоков.