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Фото: Накануне.RU

В Свердловской области начинается отбор компаний для участия в "Иннопроме-2023"

Отбор компаний, которые представят Свердловскую область на стенде региона на международной промышленной выставке "Иннопром-2023", стартует 15 февраля. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

На стенде Среднего Урала планируется представить до 25 компаний. Оператором сбора и обработки заявок выступит Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, а решение о включении в реестр экспонентов примет специальная межведомственная комиссия. Для участия в отборе необходимо с 15 февраля по 24 марта 2023 года заполнить онлайн-форму.

"В числе ключевых критериев отбора: компания должна быть зарегистрирована в Свердловской области, выпускать или разрабатывать высокотехнологичную продукцию на основе принципов умного производства. При прочих равных приоритет при отборе будет отдан экспортно-ориентированным компаниям и участникам национальных проектов", - пояснил вице-губернатор Дмитрий Ионин.

Дмитрий Ионин(2019)|Фото: Накануне.RU

Также компании должны выпускать продукцию по одному из этих направлений: автоматизация и робототехника, транспортное машиностроение, технологии для энергетики, новые материалы, цифровое производство, технологии для городов, металлообработка, промышленные IT, медицинское оборудование, производство компонентов. Более подробно ознакомиться с правилами можно по этой ссылке.

Напомним, выставка пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, страной-партнером в этом году станет Беларусь. Темой "Иннопрома-2023" будет "Устойчивое производство: стратегии обновления".

Теги: Иннопром, компании, выставка, отбор



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