"Это беспрецедентно": россияне до сих пор не забронировали путевки на весенние праздники

Россияне не спешат бронировать путевки – хоть за границу, хоть по стране – на весенние праздники. При этом сезон таких поездок начинается буквально на следующей неделе: с совпадения длинных выходных на 23 февраля и масленицы. Не спешат они заказывать туры и на майские праздники. "Глубина продаж очень маленькая, это беспрецедентно", - сказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Интересно, что при этом россияне активно раскупают туры на лето. По акциям раннего бронирования уже разобрали почти все "приличные места" в Абхазии и Турции. Недавнее разрушительное землетрясение в Турции не стало помехой и не снизило интерес россиян к этой стране.

"Непосредственного влияния на отдых туристов из России землетрясение не оказало, желающих аннулировать туры не было. В курортных зонах было комфортно, Турция бронируется на лето в той динамике, в какой это было до землетрясения. Стоимость путевок на лето повысилась на 30%, об этом было объявлено еще в прошлом году. Лучше бронировать туры сейчас, потому что потом цены точно будут расти", - рекомендует Ломидзе.

Эксперт отмечает, что сейчас стоимость недельного тура в эконом-сегменте в России (на двоих) начинается от 40 тыс. руб., причем чаще всего в эту стоимость уже включен транспорт. По словам Ломидзе, это "беспрецедентно маленькие цены". За рубежом сейчас дешевле всего отдохнуть в Египте – от 90 тыс. руб. на двоих с перелетом (за 7-10 дней). Таиланд дешевеет уже на 15% за счет запуска прямых рейсов. А вот европейские направления сейчас не входят даже в 20-ку самых популярных. Из экзотических направления Мальдивы, Куба и Сейшелы превратились в обыденность и вошли в десятку самых востребованных праздничных направлений.