Фестиваль "Безумные дни в Екатеринбурге" взял гран-при премии "Серебряный Лучник - Урал"

Фестиваль “Безумные дни в Екатеринбурге" получил сразу три награды региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник-Урал". Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловской филармонии, чьим проектом и является фестиваль. Среди полученных наград - первое место в номинации "Продвижение государственных и общественных программ", "Приз зрительских симпатий", а также гран-при - экспертное жюри конкурса признало проект лучшим на региональном уровне.

"В этом году уровень всех проектов, вошедших в шорт-лист региональной премии, очень высок. В номинации "Продвижение государственных и общественных программ" была особая конкуренция. Поздравляю авторов с получением гран-при и желаю успехов в защите на федеральном уровне и победы!", - подчеркнул исполнительный директор региональной премии "Серебряный Лучник-Урал" Егор Егошин.

Проект Свердловской филармонии миновал конкурсный отбор и сразу был представлен в финале федерального этапа наравне с лучшими проектами Национальной премии 2022 года в области развития общественных связей "Серебряный лучник". Это одна из самых авторитетных и престижных PR-премий в стране. В начале марта в Общественной палате РФ пройдут открытые слушания.

"В декабре 2022 года фестиваль уже объявили "Прорывом" года в рамках подведения итогов федеральным изданием "Музыкальная жизнь". В конкурсе коммуникационных проектов мы участвуем впервые, и то, что мы получили высокую оценку не только музыкального сообщества, но и профессионалов в сфере продвижения, имеет для нас большое значение. Наша цель - безумно влюблять в классическую музыку", - рассказал первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

По словам представителя Ассоциации коммуникационных агентств России АКАР Урал Юлии Кочариной, Свердловская филармония удивила жюри гениальной идеей и четкой коммуникационной стратегией.

В 2023 году "Безумные дни в Екатеринбурге" пройдут с 30 июня по 2 июля. Фестиваль соберет более 500 первоклассных музыкантов симфонических оркестров, хоровых коллективов, камерных ансамблей, этно и кроссовер групп.