14 Февраля 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Виталий Невар/ТАСС

На Ямале бизнесмен обманул мэрию на 600 тысяч рублей

На Ямале будут судить предпринимателя за обман мэрии Тазовского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В отношении бизнесмена возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).

В декабре прошлого года предприниматель выиграл электронный аукцион и заключил с администрацией района контракт на ремонт деревянного тротуара. Во время встреч с заказчиком обвиняемый врал, что работы выполняются и будут закончены в срок. В конце декабря он встретился с сотрудником мэрии, и, будучи уверенным, что власти не станут проверять, был ли проведен ремонт, заявил, что работы выполнил. Предоставив акт приема выполненных работ, содержащий ложные сведения, обвиняемый получил от администрации 600 тыс. руб.

В отношении специалиста, который не проверил выполнение работ, материалы выделены в отдельное производство для принятия процессуального решения.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Теги: мошенничество, деревянный тротуар, ремонт



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