14 Февраля 2023
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Слуцкий предложил всем партиям "приглушить свою оппозиционность"

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил всем партиям "приглушить свою оппозиционность". О новации в своем Telegram-канале рассказала депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева, приведя видеофрагмент выступления лидера либерал-демократов в Госдуме, состоявшегося, судя по дате на видео, сегодня, 14 февраля.
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"Как вам инициатива? Председатель ЛДПР Слуцкий предложил "всем партиям парламентским и не парламентским" "приглушить свою оппозиционность" и сплотиться вокруг власти и президента. Инициативу он назвал: "Плечом к плечу"", - написала Енгалычева.

Напомним, Слуцкий утверждён лидером ЛДПР 27 мая 2022 г. Он единогласно избран на этот пост на съезде. За него проголосовали 86 делегатов. Политик был единственным кандидатом на пост главы либерально-демократической партии.

Теги: Леонид Слуцкий, ЛДПР, Госдума



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