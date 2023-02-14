14 Февраля 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области разработали новый проект по реабилитации пострадавших участников СВО

Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО» разработан в Новосибирской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, с помощью сертификата участники СВО, получившие ранения или травмы, смогут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию. Заявления на сертификат будут приниматься в отделах соцобслуживания, МФЦ и на Госуслугах.

Вопросы организации системы комплексной реабилитации участников СВО, технические аспекты реализации реабилитационного сертификата и другие темы рассмотрены 14 февраля на заседании межведомственной комиссии при правительстве Новосибирской области по вопросам организации мероприятий комплексной реабилитации лиц, пострадавших в ходе СВО, которое провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

В частности, замгубернатора подчеркнул, что губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО» поможет нашим воинам вернуться к полноценной мирной жизни.

Медицина катастроф Решеты(2012)|Фото: Накануне.RU

Как отметила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, главной целью проекта является социализация вернувшегося участника СВО в общество путем комплексной реабилитации, восстановления его социального статуса и достижения им материальной независимости. И сертификат содержит в себе единый инструмент для достижения этой цели.

Заявления на сертификат будут принимать в отделах социального обслуживания и МФЦ. Новый сервис также начнет работать на портале «Госуслуги». К заявлению будет прилагаться анкета-опросник, анализ которой позволит проработать подробный маршрут реабилитации для каждого обратившегося: предоставление материальной помощи, санаторного лечения, направление на переобучение или повышение квалификации, обеспечение доступа к спортивным объектам, посещение концертных программ и спектаклей. Старт проекта запланирован на 1 марта текущего года. Воспользоваться сертификатом необходимо в течение года.

реабилитация, сво, лечебная физкультура(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения по месту жительства будут сопровождать получателя сертификата на всех этапах реабилитационного маршрута, включая предоставление специализированного транспорта в ходе получения услуг.

Теги: реабилитационный маршрут, участники сво, сертификат, соцобслуживание, губернаторский проект



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