"Шинник" просил турецкий отель не селить игроков с украинскими футболистами

Футбольный клуб "Шинник" просил турецкий отель не селить игроков с украинскими футболистами, сообщил РИА Новости гендиректор клуба Сергей Кулаков.

По его словам, гостиницу бронировали еще в ноябре. "У нас была позиция, чтобы в отеле не проживали украинские футболисты во избежание конфликтов. На тот момент никого там не было", - сказал Кулаков. Почему появилась украинская команда - вопрос к отелю, добавил он.

Полиция Антальи заявила, что не получала обращений по поводу драки, задержанных нет.

Ранее сообщалось, что футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай" устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus.

Baza пишет, что несколько игроков закарпатского клуба "Минай" подошли к футболистам из ярославского "Шинника", чтобы выяснить, почему они не протестуют против правительства.