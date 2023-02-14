14 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге создадут экскурсионные маршруты по всем районам города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план реализации программы "Пять шагов для городов" в уральской столице. Среди ее пунктов – создание экскурсионных маршрутов по всем районам мегаполиса.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в Екатеринбурге реализуется 21 проект, предлагаемый программой. В приложении к постановлению, которое подписал Орлов, обозначены конкретные мероприятия и сроки их исполнения.

Так, в 2023 году в городе планируется создание нескольких "карманных" парков, работы по очистке акваторий реки Исеть, Верх-Исетского, Нижнеисетского и Патрушихинского прудов. Также будет оказано содействие акциям по приведению в порядок береговой линии пруда и русла реки Патрушихи в Преображенском парке с участием жителей. Кроме этого, ожидается проведение фестивалей и праздничных мероприятий для горожан, в том числе спортивных, и создание экскурсионных маршрутов по всем районам Екатеринбурга.

Всероссийская программа "Пять шагов для городов" разработана государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Уральская столица присоединилась к ней в апреле 2022 года. Программа направлена на развитие городов России по пяти направлениям: это жилые районы, экология, тактический урбанизм, городское здоровье и событийные проекты.

Теги: экскурсии, районы, программа, Екатеринбург



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