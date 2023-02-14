Названы страны Европы, шенгенскую визу от которых проще всего получить россиянам

Россиянам сейчас непросто получить шенгенскую визу, тем не менее, есть ряд европейских стран, которые охотнее других оформляют гражданам РФ въездные документы. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), это Венгрия и Греция. Действующие власти Венгрии занимают пророссийскую позицию (или, как минимум, нейтральную), поэтому сама эта европейская страна стала довольно востребована у туристов из России.

По-прежнему принимают у россиян документы на туристическую шенгенскую визу Австрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Словения, Швейцария, Португалия. Документы принимают, но редко выдают визы Швеция и Норвегия, Мальта и Германия выдвигают требования к документам, которые сложно выполнить (например, страховка должна быть оплачена картой иностранного банка).

Полностью запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию, Эстонию. Не выдают шенген россиянам Нидерланды, Бельгия, Дания, Словакия.