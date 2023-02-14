14 Февраля 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области создают мобильные бригады для помощи семьям с детьми в проблемных ситуациях

На «негативную» информацию, которую дети и подростки ищут в интернете, будет выдаваться положительный контент, а на каждую проблемную ситуацию в семье с детьми последует реакция в виде выезда мобильной бригады. Эти и другие инструменты по усилению профилактики детской преступности рассмотрены в правительстве Новосибирской области 14 февраля на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории региона, прошедшей под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в проблемных ситуациях дети и подростки могут обратиться на всероссийский телефон доверия 8-800-200-01-22. В регионе также активно внедряются новые формы и технологии работы с несовершеннолетними.

колл-центр, горячая линия, диспетчеры(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ведется работа по распространению позитивного контента среди несовершеннолетних в интернете, в том числе, анализ поисковыми информационными системами заданных запросов и выдача на негативную информацию положительного контента.

С докладами на совещании выступили министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. Как отмечалось в ходе заседания, мобильная рабочая группа комиссии адресно выезжает для работы по конкретным ситуациям для рассмотрения и выявления причин, способствовавших совершению преступлений в отношении детей, а также совершению ими суицидов. Также рассмотрены вопросы дополнительной занятости детей, создания временных рабочих мест для молодых людей, участие подростков в Российском движением детей и молодежи «Движение первых» и другие.

дети, подростки, молодежь(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

По итогам заседания комиссии профильным министерствам и муниципалитетам Новосибирской области поручено активизировать профилактическую работу с несовершеннолетними и родителями, лицами их заменяющими, состоящими на учетах в органах внутренних дел.

Теги: мобильные бригады, семьи с детьми, несовершеннолетние, профилактика правонарушений



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