У самолета "ЮТэйр" в полете произошел отказ системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе

У самолета авиакомпании "ЮТэйр" в полете произошел отказ системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Информация об этом опубликована в telegram-канале "Авиаинцидент", передает корреспондент Накануне.RU.

Самолет выполнял рейс UTA788 из города Самарканд (Узбекистан) до Самары.

Инцидент произошел в воздушном пространстве Казахстана. Командир воздушного судна доложил об инциденте. Сигналы "Бедствие" и "Срочность" экипаж не объявлял. Впоследствии воздушное судно приземлилось в Самаре. Самолет благополучно сел в 20.31.