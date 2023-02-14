Андрей Травников открыл «Сибирскую строительную неделю -2023»

14 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников открыл «Сибирскую строительную неделю -2023»

XI международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя-2023» открылся в Новосибирской области. Форум собрал весь цвет российской строительной индустрии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, одной из ключевых тем обсуждения станут стратегии ускорения темпов строительства, перспективы жилищного и промышленного строительства в Сибири, технологический суверенитет в сфере строительства.

андрей травников, строительный форум(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Новосибирская область – лидер строительства за Уралом – по объему ввода жилья, социальных, инфраструктурных объектов. Мы готовы делиться своими наработками, находками и решениями на этой площадке, открыты для опыта других регионов, предложений, дискуссий. Сегодня время возможностей – в части реализации стратегии развития строительства до 2030 года в части новых инструментов, которые создаются Правительством Российской Федерации, профильными министерствами – это инфраструктурное меню, донастройка мер по снижению административного давления на строительную отрасль, поддержка спроса на жилье. Мы ждем, что форум даст толчок для и так уже динамично развивающейся строительной отрасли», – подчеркнул Андрей Травников.

строительная техника, экскаватор(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор отметил, что команда Новосибирской области готова к деловому разговору. За последние годы в регионе накоплен большой и разнообразный опыт в развитии и управлении строительным комплексом. В Новосибирской области в прошлом году введено 2,2 млн квадратных метров жилья, что стало самым большим показателем в сибирском регионе дальневосточном регионах.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко высоко оценил развитие строительного комплекса региона.

Как было отмечено на форуме, за последние несколько лет в Новосибирской области возводится беспрецедентное количество социальных, инфраструктурных, жилых объектов, в том числе по национальным проектам, федеральным, региональным программам. По итогам 2022 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию 2,244 млн кв. м жилья, что на 11,9% выше уровня 2021 года. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 2,050 млн кв. м жилья. Введено в эксплуатацию 34 объекта социальной инфраструктуры: 4 объекта образования, 25 объектов здравоохранения, 3 объекта культуры и 2 объекта спорта, в их числе – многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко (1 этап). В 2023-2025 годах планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 137 объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, продолжается строительство крупнейших объектов: кампуса мирового уровня НГУ, ЦКП СКИФ, Федерального детского реабилитационного центра, бассейна на Воинской.

андрей травников, строительный форум(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В рамках мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

андрей травников, строительный форум(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Предметом Соглашения является объединение и координация совместной работы по совершенствованию законодательной, нормативной правовой и нормативной технической базы, а также развитие и совершенствование инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и градостроительной деятельности. Форум продолжит работу по 17 февраля, его программа представлена на специальном сайте.

Теги: андрей травников, сибирская строительная неделя, форум-выставка,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети