В Челябинске доцента кафедры УралГУФК обвиняют в получении взяток от студента

В Челябинске доценту одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры предъявлено обвинение в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемая в 2019-2020 гг. получила взятки в сумме более 80 тысяч рублей от студента за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний.

В настоящий момент проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.