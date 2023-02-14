Аноним "заминировал" Большой театр в Москве

Аноним сообщил о "минировании" здания Большого театра в Москве на Театральной площади. Сейчас помещения театра проверяют кинологические службы. Между тем, эвакуацию на время проверки решили не проводить, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В последний раз Большой театр "минировали" в декабре 2022 года, тогда из здания эвакуировали около 500 человек. Также сообщения о возможном взрыве поступали в марте прошлого года, а также в предыдущие года.