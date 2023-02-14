14 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Полиция установила личность умершего, чье тело нашли у ТЦ "Пассажа"

Полиция выяснила личность почившего, чье тело сегодня утром было обнаружено у здания ТЦ "Пассаж" в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

"Личность умершего полицейские уже установили – это мужчина, 1952 г.р, местный житель, предварительно, не криминал", - отметил он.

В пресс-службе СКР по Свердловской области Накануне.RU также сообщили, что при внешнем осмотре телесных повреждений не было. Тело мужчины направлено на судмедэкспертизу. Сейчас проверка проводится следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга. Проведен осмотр места происшествия, опрошены возможные очевидцы.

Теги: труп, Пассаж



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