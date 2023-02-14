В Хабаровском крае тигр через окно залез в избушку и напал на охотников

В Хабаровском крае краснокнижный амурский тигр напал на охотников в лесной избе-зимовье. Когда животное набросилось на 19-летнего юношу, его напарник выстрелил в тигра, но также пострадал от хищника. Ситуация осложнялась тем, что охотники находились далеко от цивилизации. Пострадавший потерял много крови, помощь ему оказали только спустя двое суток.

"Вызванный пострадавшему борт санавиации из-за неблагополучных метеоусловий приземлиться не смог", - цитирует издание "Подъем" представителя местной администрации. До пострадавших в итоге добирались на снегоходах.

Между тем, в соседнем Приморье тигр с начала года терроризирует сельских жителей. Он задавил уже несколько сторожевых собак. Расставленные ловушки хитрый зверь обходит, пока его не удалось выследить.