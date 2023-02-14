Свердловские власти не станут делать проезд по ЕКАД платным

Проезд по ЕКАД не будут делать платным. Причиной стал отказ правительства Среднего Урала от заключение концессионного соглашения на реконструкцию участка от Тюменского до Московского тракта. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

Ранее расширить дорогу планировали именно за счет частных инвесторов. Они бы, в свою очередь, окупили вложенные средства за счет платного проезда. Однако, по словам Старкова, единообразную схему разработать так и не удалось, а потому от идеи пришлось отказаться.

"Мы действительно плотно прорабатывали вопрос возможности реализации реконструкции, в том числе северной части, с получением дополнительных источников за счет платности использования инфраструктуры. Но, к сожалению, с учетом того, что не удалось выработать единообразную схему, мы решили отказаться от концессии и платности", - пояснил министр.

Вместо частных инвесторов реконструкцией займется подрядчик. Работы планируется завершить в течение пяти лет.