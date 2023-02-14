14 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: AP/Larry Mayer

Американские военные нашли в обломках сбитого аэростата электронику и датчики

Американские военные специалисты нашли в обломках сбитого над океаном аэростата электронный механизм и датчики. Об этом заявило Северное командование Вооруженных сил США.

По словам источников телеканала ABC, обломки подняло со дна океана судно с краном. На аэростате было техническое оборудование и антенны, длина груза составляла 30 футов (около 9 м), сообщает ТАСС.

Напомним, за последние несколько дней американские истребители перехватили три высотные цели над Аляской, Канадой и озером Гурон. При этом Вашингтон назвал один из этих шаров китайским аэростатом наблюдения, Пекин заявил, что это гражданский объект, который используется в метеорологических целях. 4 февраля аэростат сбили.

Теги: аэростат, сша, военные



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