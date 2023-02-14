14 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

МЧС России начинает вывод свих спасателей из Сирии и Турции

Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки из зоны бедствия.

"Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом принято решение (о выводе) группировки МЧС России", - цитирует РИА Новости заявление главы МЧС Александра Куренкова во время телемоста с оперативными группами МЧС в Турции и Сирии.

Напомним, 8 февраля стало известно, что МЧС России сформирует дополнительный отряд спасателей для направления в Турцию, пострадавшую от землетрясений.

Теги: МЧС России, спасатели, Александр Куренков



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