МЧС России начинает вывод свих спасателей из Сирии и Турции

Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки из зоны бедствия.

"Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом принято решение (о выводе) группировки МЧС России", - цитирует РИА Новости заявление главы МЧС Александра Куренкова во время телемоста с оперативными группами МЧС в Турции и Сирии.

Напомним, 8 февраля стало известно, что МЧС России сформирует дополнительный отряд спасателей для направления в Турцию, пострадавшую от землетрясений.