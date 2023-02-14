Девочка и "Хвасон-17": почта КНДР выпустила марки с Ким Чен Ыном и его дочкой

Почта Северной Кореи выпустила серию марок, на которых изображена старшая дочь Ким Чен Ына – Ким Чжу Э.

На марках появились фотографии, сделанные во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" в ноябре 2022 года. На них Ким Чен Ын взял с собой 10-летнюю (хотя точный возраст девочки неизвестен) дочь Ким Чжу Э.

Чжу Э все чаще появляется на публике в последнее время. На прошлой неделе родители взяли ее с собой на военный парад и банкет, посвященный 75-летию созданию северокорейской армии. Поэтому все чаще стали звучать предположения о том, что девочку со временем сделают преемницей Ким Чен Ына.