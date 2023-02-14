Пермские коммунисты требуют поставить памятник Сталину

Депутат пермской гордумы от КПРФ Геннадий Сторожев обратился к губернатору Прикамья Дмитрию Махонину и мэру Перми Алексею Демкину с просьбой установить памятник Иосифу Сталину, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем обращении депутат отмечает, что в краевой столице нет ни одного памятника и бюста Сталину, оправдывает сталинские репрессии, называя их "необходимыми для достижения Великой Победы", поскольку они очистили Советский Союз от "пятой колонны", которая сегодня "окопалась за границей" и вредит России в ее борьбе с бандеровцами на Украине и коллективным Западом, мечтающим уничтожить Россию. Репрессии Сторожев назвал "раздутыми клеветническими измышлениями Хрущева".

Геннадий Сторожев подчеркнул, что сегодня преобладающая часть России помнит Сталина, гордится им, и что не в Горбачеве и Ельцине, а также их последователях людям следует искать поддержку в своей истории.

Парламентарий отметил, что памятник Сталину есть в Москве и обозначил связь советского вождя с Пермью.

"Справедливо ли это, когда для того чтобы возложить цветы в день памяти этого великого человека, возвеличившего нашу страну, в миллионной Перми не найти не только что памятника, а даже бюста Сталина, перед которым хотелось встать навытяжку Черчиллю и Рузвельту. В Москве такой памятник есть, и не где-нибудь, а на Красной площади. А между тем, Сталин имел отношение и к Перми, занимаясь расследованием, почему Пермь была сдана Колчаку", - отмечает Сторожев.

Он призвал высших руководителей Прикамья и Перми в год 300-летия краевой столицы публично принять решение об установке памятника Сталину и поручить соответствующим службам как можно скорее исполнить это решение.