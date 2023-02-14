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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В полиции Екатеринбурга по-прежнему некомплект. Глава УМВД видит проблему

В полиции Екатеринбурга все еще наблюдается некомплект сотрудников. Об этом глава УМВД уральской столицы Максим Метелица сообщил в ходе сегодняшнего отчета в Екатеринбургской городской думе.
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Один из депутатов, Герой России Сергей Воронин заявил, что прошлый год был отмечен большим количеством статей в СМИ о том, что укомплектованность сотрудниками органов внутренних дел катастрофически мала. Метелица признал, что такая проблема есть.

"Да, действительно, в настоящее время некомплект в ОВД в городе Екатеринбурге существует. Работа по комплектованию личного состава проводится постоянно. Этим занимается не только кадровое, но и сотрудники других подразделений. Это большой комплекс мероприятий по подбору кандидатов", - рассказал начальник УМВД.

Он заверил, что видит проблему и пообещал проводить активную работу в этом направлении на протяжении всего 2023 года.

Как сообщало Накануне.RU, о том, что некомплект сотрудников в полиции Екатеринбурга составляет почти 20%, ровно год назад говорил прежний глава городского УМВД Игорь Озеров.

Напомним, также сегодня Максим Метелица назвал самые криминальные районы уральской столицы. Кроме этого, в УМВД отметили рост протестных настроений среди жителей города в 2022 году.

Теги: МВД, Екатеринбург, некомплект, полиция



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Ранее 22.02.2022 09:08 Мск В полиции Екатеринбурга не хватает сотрудников. Некомплект – почти 20%


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