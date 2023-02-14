14 Февраля 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: t.me/bazabazon, скриншот видео

Учения ОДКБ "Нерушимое братство", от проведения которых отказалась Армения, пройдут в Киргизии

Учения "Нерушимое братство", от проведения которых отказалась Армения, пройдут в Киргизии. Об этом сообщил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В ходе учений, по его словам, будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, проведение миротворческой операции, передает ТАСС.

10 января Минобороны Армении проинформировало Объединенный штаб ОДКБ о "нецелесообразности" проведения в стране учений "Нерушимое братство-2023".

В конце ноября прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что "Армения, безусловно, останется в ОДКБ, несмотря на то, что не все удалось согласовать".

Теги: учения, одкб, армения, нерушимое братство



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