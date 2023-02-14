14 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области педофила приговорили к 16 годам колонии

В Челябинской области 35-летнего жителя Сосновского района приговорили к 16 годам в колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и развратные действия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемый в сентябре 2021 года совершил умышленные преступления против половой неприкосновенности троих несовершеннолетних. При этом он ранее был судим за развратные действия в отношении несовершеннолетнего. И выше из колонии в сентябре 2020 года. Установлено, что мужчина страдает сексуальным расстройством в виде педофилии.

По решению суда обвиняемому также запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения сроком на 8 лет.

Теги: педофил, суд, приговор,



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