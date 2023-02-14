14 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава полиции заявил о высокой протестной активности в Екатеринбурге

В УМВД по Екатеринбургу отметили рост протестных настроений в 2022 году. Об этом руководитель полиции города Максим Метелица заявил в ходе сегодняшнего отчета в Екатеринбургской городской думе.
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"Прошедший год можно охарактеризовать повышенной протестной активностью. Жители города и области приняли участие в 164 протестных акциях, 16 из которых были несогласованными. В их число, по большей части, вошли митинги против проведения специальной военной операции", - сообщил Метелица.

Он отметил, что полиция приняла меры по пресечению действий участников и организаторов незаконных акций.

"366 нарушителей были привлечены к административной ответственности. Одно лицо привлечено к уголовной ответственности", - уточнил глава УМВД.

В целом он подчеркнул, что в 2022 году актов терроризма, массовых беспорядков и групповых нарушений экстремистского характера допущено не было.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня Максим Метелица назвал самые криминальные районы уральской столицы.

Теги: протест, активность, полиция, Екатеринбург



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