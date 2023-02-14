14 Февраля 2023
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Фото: Sputnik / Максим Богодвид

СМИ: Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в отеле в Турции

Футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай" устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus, сообщает РИА Новости.

Baza пишет, что несколько игроков закарпатского клуба "Минай" подошли к футболистам из ярославского "Шинника", чтобы выяснить, почему они не протестуют против правительства и не выходят на площади. По информации Telegram-канала, через некоторое время одного из российских футболистов избили в лифте — перед этим украинские игроки спросили, разговаривает ли он по-русски. После этого между спортсменами началась массовая драка.

В отель пришлось вызвать полицейских, однако ни задерживать, ни оформлять каких-либо документов они не стали. Всего по итогам драки пострадали четверо российских футболистов.

Футболисты "Шинника" считают, что украинцы знали о прибытии русской команды в отель и специально готовились к драке, провоцируя их проукраинскими лозунгами.

Источник РИА Новости отметил, что команды расселят по разным отелям.

Теги: футболисты, драка, турция



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