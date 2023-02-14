14 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава полиции Екатеринбурга назвал самые криминальные районы города

Новый начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица назвал районы города с наиболее непростой ситуацией по преступности.

В ходе сегодняшнего отчета Метелицы в Екатеринбургской городской думе один из депутатов задал главе полиции вопрос: какой район города можно назвать самым криминальным?

"Это однозначно Орджоникидзевский район – территория обслуживания отдела полиции №15. Очень большая нагрузка по преступлениям существует на территории Чкаловского района – отдел полиции №12. Это те районы, которые наиболее выделяются", - ответил Максим Метелица.

Напомним, в январе этого года полиции Екатеринбурга представили нового начальника – подполковника Максима Метелицу, который ранее возглавлял ОВД Новоуральска. В дальнейшем мэр уральской столицы Алексей Орлов и глава УМВД обсудили вопросы безопасности на предстоящем праздновании 300-летия города.

Теги: районы, полиция, криминал, Екатеринбург



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