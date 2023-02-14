14 Февраля 2023
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Фото: пресс-служба РМК

Родители возмущены идеологией "движперов"

Родители обратили внимание на опасную идеологию движения детей и молодежи "Движение первых". Об этом написал руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов.

Пост в группе движения озаглавлен как "СМС из будущего".

"Все хотят быть счастливыми, и каждый имеет на это право. Лучшее ощущение — это когда ты осознаешь, что ты невероятно счастлив без людей, в которых ты думал, что нуждался", - говорится в посте.

На картинке под постом добавлено, что "идти нужно туда, куда хочется, а не туда, куда якобы надо".

Все комментарии к посту резко отрицательные.

"Многие современные школьники хотели бы лежать на диване с гаджетом в руках. И что теперь? В школу не ходить и не учиться? Движперы - это вредительская организация для детей и молодёжи? Каковы ваши цели?" - написала Елена.

"С каждым днём высказывания вашего движения всё бредовей и бредовей", - пишет Ульяна.

"Это очень похоже на то, что продвигают глобалисты. У тебя ничего нет и ты счастлив... Ну и поедание жуков, углеродный след, а начать надо с отказа от семьи, чтобы тебя ничего не тяготило в твоём дивном обществе потребления", - добавляет Алексей.

"Спасибо за такие откровенные высказывания! Родители уже поняли, в чьих интересах вы работаете", - заключает Анастасия.

В другом посте движение призывает делать деньги на киберспорте, что тоже вызвало вал возмущенных комментариев родителей. Многие уверены, что движением руководят амбициозные карьеристы, одержимые идеей власти и денег.

Богданов подчеркивает, что "движперы" рекомендуют детям фильм "О чём говорят мужчины" наряду с распитием спиртных напитков. Этот пост был оперативно удален, но скриншоты сохранились.

"Мы постараемся почистить ваши ряды. Даже не сомневайтесь!" - заверил он.

Теги: движение первых, идеология



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