Приговор по первому в России уголовному делу о теракте в военкомате обжалован

Защита обжаловала приговор Владиславу Борисенко, признанному виновным в теракте - поджоге военкомата в Нижневартовске. По данным ТАСС, жалобу рассмотрит Апелляционный военный суд, сроки рассмотрения пока не известны.

Как сообщало Накануне.RU, приговор Владиславу Борисенко был вынесен 31 января. Он получил 12 лет колонии строгого режима. Первые три года осужденный должен провести в тюрьме, последующие - в колонии строгого режима. Кроме того, Борисенко заплатит штраф в 6 тыс. руб. за кражу джемпера из торгового центра в Нижневартовске.

Это первый в стране приговор по статье "Теракт" за поджог военкомата.

По версии следствия, в ночь на 4 мая 2022 г. Борисенко вместе со вторым фигурантом Василием Гаврилишеным бросили в тамбур здания военкомата, предположительно, две бутылки с горючей смесью. Один "коктейль Молотова" потух сразу, от второго загорелась деревянная обшивка, но огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. Площадь пожара составила 1 кв. м, никто не пострадал.

На месте обнаружили еще один неиспользованный снаряд с зажигательной смесью. В конце декабря 2022 г. дело переквалифицировали в теракт.

Дело в отношении Гаврилишена рассматривается отдельно. Во время суда Борисенко и его подельник признались, что выполняли заказ, который получили от человека под ником Ростислав Мухин через Telegram. За выполнение задачи им обещали от 1 до 3 млн рублей.