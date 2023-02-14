14 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске выберут подрядчика для благоустройства сквера за 20 млн рублей

В Челябинске ищут подрядчика для благоустройства нового сквера в микрорайоне Парковый. Начальная цена контракта – почти 20 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, проект реализуется в рамках программы "Инициативное бюджетирование". В концепции парка предусмотрели санитарную обрезку деревьев, уборку территории и освещение. Проектировщики сохранили существующие пешеходные дорожки, вдоль которых будут сделаны зоны отдыха с эргономичными скамейками.

Подрядчик должен будет обустроить развитую тропиночную сеть из разных видов покрытий, установить малые архитектурные формы, провести работы по озеленению, смонтировать наружное освещение и построить площадку для выгула и тренировки собак. На все виды работ установлен гарантийный срок в три года.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 20 февраля.

Теги: сквер, благоустройство, подрядчик,



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