14 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Совет директоров VK одобрил перерегистрацию компании в России

Совет директоров VK одобрил возможность смены регистрации компании. Она перейдет с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию ("Россия") при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований, сообщает компания.

В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, перерегистрация в РФ соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций.

В случае, если это произойдет, по российскому законодательству VK станет "международной публичной компанией". VK сможет продолжить деятельность в качестве юридического лица в России, и процедура регистрации в России будет способствовать повышению эффективности управления компанией. VK намерена сохранить статус публичной компании.

Теги: VK, регистрация, юрисдикция



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