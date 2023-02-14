Совет директоров VK одобрил перерегистрацию компании в России

Совет директоров VK одобрил возможность смены регистрации компании. Она перейдет с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию ("Россия") при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований, сообщает компания.

В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, перерегистрация в РФ соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций.

В случае, если это произойдет, по российскому законодательству VK станет "международной публичной компанией". VK сможет продолжить деятельность в качестве юридического лица в России, и процедура регистрации в России будет способствовать повышению эффективности управления компанией. VK намерена сохранить статус публичной компании.