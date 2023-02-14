14 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Верхней Салды по ошибке убил прохожего, приняв его за знакомого

Житель Верхней Салды предстал перед судом за убийство случайного прохожего. Как оказалось, осужденный перепутал потерпевшего со своим знакомым, с которым поссорился накануне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, осужденный 1977 г.р., будучи пьяным созвонился со знакомым. Разговор постепенно перешел в ссору, а позже и в предложение встретиться лично и "поговорить по-мужски".

1 мая прошлого года с 22.26 до 23.00 на проезжей части напротив частного дома по ул. Розы Люксембург стоял потерпевший и ожидал такси. Его местный житель и принял за своего знакомого, а потому подошел и ударил кулаком в область головы. В результате тот скончался на месте происшествия. Только после этого злоумышленник наклонился к нему и разглядел лицо.

Несмотря на то, что в ходе предварительного расследования осужденный признавал свою вину в полном объеме, в суде от своих слов он отказался. Мужчина заявил, что не признает вину, и что у него не было умысла на причинение тяжкого вреда здоровью покойному.

Верхнесалдинский районный суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Верхняя Салда, приговор, убийство



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