14 Февраля 2023
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Наука и техника В России
Фото: roscosmos.ru

СМИ: Разгерметизация "Союза" на МКС могла произойти из-за заводского брака

Хотя Роскосмос уверяет, что корабль "Союз МС-22" на МКС был поврежден "спорадическим метеороидом", двигавшимся со скоростью 7 тыс. метров в секунду, источники, знакомые с ходом расследования, говорят, что есть и другие версии.

Так, один из представителей ракетно-космической отрасли сообщил, что, по его мнению, существует некоторая проблема в конструкции космических кораблей, и в частности в системе терморегулирования, собираемой специалистами РКК "Энергия", пишут "Известия". По мнению второго инсайдера из Роскосмоса, проблема может быть в ошибке в технологии производства.

"Полагаю, речь идет о каком-то отступлении от технологии — немного не тот материал, немного не те условия производства, другой оператор. Конструктивно данный узел (система терморегулирования — прим. ред.) не менялся и исправно служил много лет, поэтому вряд ли проблема в его схеме", - говорит источник.  

Напомним, из-за проблем с системой терморегулирования пристыкованный сейчас к МКС "Союз" будет возвращаться на Землю без экипажа, а космонавтов заберет следующий "Союз", но из-за этого новый экипаж полетит позже запланированного.

Теги: разгерметизация, союз, мкс, брак



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