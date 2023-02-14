14 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Средний Урал потратит свыше 4 000 000 на переобучение сотрудников ОПК

Чтобы переобучить свыше 100 сотрудников оборонно-промышленного комплекса Среднего Урала потребуется более 4 млн рублей. Средства будут взяты из субсидий, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по труду и занятости населения области.

"На реализацию в 2023 году мероприятия "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий ОПК, расположенного на территории Свердловской области" выделено из бюджета Свердловской области 4 млн рублей. Механизмом реализации данного мероприятия является предоставление предприятиям субсидий. На выделенное финансировании планируется организовать обучение/переобучение более 100 работников предприятий ОПК", - сообщают в департаменте.

Переобучение затронет специальности в области металлообработки, электроремонтных, электрослесарных, механосборочных, сварочных и другие.

Напомним, в середине января президент Владимир Путин, общаясь с рабочими Обуховского завода, заявил, что работников ОПК могут освободить от призыва на срочную службу. Глава государства добавил, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Теги: ОПК, переобучение



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