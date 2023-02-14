Россияне пока не смогут ездить на иранских автомобилях - Минпромторг

Машины от иранского концерна Iran Khodro (IKCO) пока не будут продаваться в России. Они не имеют сертификатов, поэтому их поставки пока не возможны, а запросов от иранского производителя в Минпромторг не поступало, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

На прошлой неделе иранский концерн заявил, что планирует уже чрез месяц поставить в РФ две тысячи автомобилей. Еще один иранский производитель – Saipa – выразил готовность поставлять в страну до 20 тыс. автомобилей в год, об этом говорил посол России в Тегеране Алексей Дедов.

По данным агентства "Автостат", к началу февраля 46% на рынке новых легковых автомобилей в РФ заняла Lada. Также в тройке лидеров китайские бренды.