Отремонтированные школы, колледж и амбулаторию в Наримановском районе осмотрел губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил с рабочим визитом Наримановский район. Губернатор побывал в образовательных учреждениях, амбулатории, отремонтированных в рамках региональных программ и провел рабочее совещание с участием и.о главы Наримановского района Игоря Редькина, членов правительства и депутатов. Участники совещания обсудили социально-экономическое развитие района, сообщает пресс-службе губернатора региона.

В частности, в селе Рассвет в рамках региональной программы «Модернизации школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» капитально отремонтировали местную школу, приобрели современное оборудование. Бюджет проекта составил почти 15 млн рублей.

В марте начнется капитальный ремонт ещё одной средней школы в городе Нариманов. Средства в размере 54 млн рублей выделяются из федерального, регионального и районного бюджетов. По графику ремонт должны завершить к началу следующего учебного года.

Также Игорь Бабушкин посетил «Центр развития профессиональных компетенций», открытый по указу главы РФ. Он функционирует на базе филиала «Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий» и состоит из двух мастерских по компетенциям «Обработка листового металла» и «Изготовление изделий из полимерных материалов». В ходе осмотра центра губернатор отметил необходимость создания программы по трудоустройству выпускников колледжа.

Амбулаторию в селе Волжское отремонтировали по поручению губернатора. Работы профинансировали благодаря региональному проекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» в сумме почти 10 млн рублей. В эксплуатацию амбулатория сдана в декабре 2022 года, и сейчас здесь оказывают медицинскую помощь почти четырем тысячам жителей сел Волжское и Верхнелебяжье, в числе которых – 800 детей.

Подводя итоги рабочей поездки, губернатор Астраханской области отметил: "Наримановский район является одним из самых населенных на территории области и имеет большие перспективы. Однако накопившиеся проблемы не позволяют сейчас в полной мере реализовать его потенциал. Сделаем все, чтобы улучшить качество жизни жителей района".