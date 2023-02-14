Журналист Херш назвал подрыв "Северных потоков" демонстрацией беспрецедентной глупости Белого дома

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш назвал подрыв "Северных потоков" демонстрацией беспрецедентной глупости Вашингтона.

По данным Херша, решение подорвать трубопроводы инициировал лично президент США Джо Байден, поскольку видел в российском газе оружие, которым могла бы манипулировать Москва.

Однак в экономическом плане подрыв газопроводов, обеспечивавших европейские страны дешевым газом, стал "выстрелом в ногу", отметил он.

"Да, это невероятно глупо. Это преступно. И, по-моему, это, несомненно, изумительный уровень глупости со стороны Белого дома и президента", — цитирует RT Херша.

Журналист добавил, что подрыв был совершен осенью, когда наступают холода. По его словам, немцы пришли "в бешенство", так как цены на газ взлетели так, что "съедают" серьезную часть их бюджетов.

В результате, по мнению Херша, Европа оказалась зависима от возобновляемых источников энергии, в то время как китайские разработки в этой сфере в последние годы продемонстрировали заметный прогресс.

Ранее лауреат Пулитцеровской преми заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops. Как утверждает журналист, ссылаясь на осведомленный источник, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого были приведены в действие взрывные устройства.

МИД КНР заявил, что Вашингтон должен понести ответственность, если взрывы на "Северных потоках" были делом рук США.