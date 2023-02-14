NYT: Артемовск скоро будет взят

То, что украинский режим запретили гражданским лицам и даже сотрудникам гуманитарных организаций въезжать в Артемовск, свидетельствует о готовящемся отступлении из города. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает со ссылкой на украинских боевиков, что единственная оставшаяся главная дорога, которую они могут использовать для снабжения своей группировки, находится под российским огнем. Город окружен с трех сторон.

"Ситуация критическая", - сказал пресс-секретарь восточного военного командования Украины Сергей Череватый.

Накануне аналитическая группа Rochan Consulting, базирующаяся в Польше, заявила, что Артемовск может быть освобожден уже на этой неделе.

The New York Times отмечает, что решение закрыть доступ в город даже для волонтеров говорит о том, что украинские военные не могут обеспечить охрану даже районов города, которые в течение нескольких месяцев считались относительно безопасными, например на западном берегу реки Бахмутка, которые находились дальше от линии фронта.

"Запрет на доступ волонтерам может означать прелюдию к выводу украинских войск, хотя украинские военные настаивают на том, что они сохраняют контроль над городом, могут пополнять запасы войск и могут эвакуировать своих раненых," - пишет издание в другом материале.

Западные аналитики рассматривают битву за Артемовск как прелюдию или раннюю стадию нового более широкого российского наступления. Украина, надеясь отразить это нападение и организовать собственное наступление, умоляла Запад о более мощном и современном оружии и более быстрой доставке вооружений.

Группа стран, возглавляемая США, соберется сегодня в Брюсселе. Будут обсуждать поставки Киеву истребителей, хотя вряд ли это получит одобрение в ближайшее время. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что будет рассмотрен вопрос о том, как увеличить производство боеприпасов, которые Украина использует быстрее, чем западные производители могут их производить.

Владимир Зеленский недавно заявил, что не будет оставлять Артемовск, хотя военное командование призывает к этому, чтобы не нести неоправданных потерь.