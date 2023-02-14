14 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

NYT: Артемовск скоро будет взят

То, что украинский режим запретили гражданским лицам и даже сотрудникам гуманитарных организаций въезжать в Артемовск, свидетельствует о готовящемся отступлении из города. Об этом пишет The New York Times.
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Издание отмечает со ссылкой на украинских боевиков, что единственная оставшаяся главная дорога, которую они могут использовать для снабжения своей группировки, находится под российским огнем. Город окружен с трех сторон.

"Ситуация критическая", - сказал пресс-секретарь восточного военного командования Украины Сергей Череватый.

Накануне аналитическая группа Rochan Consulting, базирующаяся в Польше, заявила, что Артемовск может быть освобожден уже на этой неделе.

The New York Times отмечает, что решение закрыть доступ в город даже для волонтеров говорит о том, что украинские военные не могут обеспечить охрану даже районов города, которые в течение нескольких месяцев считались относительно безопасными, например на западном берегу реки Бахмутка, которые находились дальше от линии фронта.

"Запрет на доступ волонтерам может означать прелюдию к выводу украинских войск, хотя украинские военные настаивают на том, что они сохраняют контроль над городом, могут пополнять запасы войск и могут эвакуировать своих раненых," - пишет издание в другом материале.

Западные аналитики рассматривают битву за Артемовск как прелюдию или раннюю стадию нового более широкого российского наступления. Украина, надеясь отразить это нападение и организовать собственное наступление, умоляла Запад о более мощном и современном оружии и более быстрой доставке вооружений.

Группа стран, возглавляемая США, соберется сегодня в Брюсселе. Будут обсуждать поставки Киеву истребителей, хотя вряд ли это получит одобрение в ближайшее время. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что будет рассмотрен вопрос о том, как увеличить производство боеприпасов, которые Украина использует быстрее, чем западные производители могут их производить.

Владимир Зеленский недавно заявил, что не будет оставлять Артемовск, хотя военное командование призывает к этому, чтобы не нести неоправданных потерь.

Теги: Артемовск, ВСУ



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