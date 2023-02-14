Подразделение "Мегионнефтегаза" вышло в лидеры всероссийского конкурса

"МегионЭнергоНефть"вошла в число победителей регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Это дочернее предприятие "Славнефть-Мегионнефтегаза" стало лучшим в номинации "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы".

Как сообщили Накануне.RU в "Мегионнефтегазе", высокую экспертную оценку получила действующая в периметре компании система социальных льгот и компенсаций. В этот перечень входят организация бесплатного горячего питания, оздоровление работников и членов их семей в лучших санаториях страны, оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно, расширенная программа добровольного медицинского страхования, помощь ветеранам производства, создание условий для систематических занятий спортом. Также установлена повышенная северная надбавка к заработной плате, вахтовикам возмещаются затраты на проезд.

Особое внимание в "МегионЭнергоНефти" уделяют развитию профессиональных компетенций и навыков безопасной работы. Для тренингов оборудован специальный полигон, а квалификация специалистов, которые проводят обучение, подтверждена в образовательных учреждениях Минтруда РФ.

Как отметил директор департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин, победа предприятия в данной номинации свидетельствует о том, что создание и развитие высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест является важнейшим приоритетом социально-экономической политики "МегионЭнергоНефти".

"Компания обеспечивает сотрудникам возможности для профессионального роста и высокий уровень производственной безопасности, предоставляет комплекс социальных гарантий и льгот. Все это формирует благоприятный климат в коллективе, положительно сказывается на производительности труда и делает предприятие привлекательным работодателем", – прокомментировал генеральный директор "МегионЭнергоНефти" Валерий Власенко.

Высокую оценку экспертов компания получает не впервые. Так, в 2021 году она была признана одной из лучших производственных организаций Югры в области охраны труда.