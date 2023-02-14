Россия продолжает терять пенсионеров

По состоянию на 1 января 2023 г., количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР, образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования) составило 41,78 млн человек. За 2022 г. их стало меньше на 232 тыс. (0,6%).

Таковы СФР, с которыми ознакомился РБК. Сокращение числа пенсионеров замедлилось вчетверо по сравнению с 2021 г., когда оно достигло 970 тыс., установив абсолютный антирекорд с начала 1990-х. Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в СФР. В список не попали получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и других силовых ведомств. Число "гражданских" пенсионеров в России сокращается с 2019 г., когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. В 2020 г. динамика снижения значительно ускорилась в связи с пандемией COVID-19.

Власти раскрыли и средний размер пенсии по категориям пенсионеров. Согласно данным СФР, по итогам 2022 г. темпы роста выплат превысили инфляцию (11,94%). Средняя величина страховой пенсии по старости достигла 20,6 тыс. руб., увеличившись на 14% относительно прошлогоднего показателя, социальной пенсии – 12,1 тыс. руб. (+18,9%), а выплат по инвалидности – 12,5 тыс. руб. (+13%). Значительно усилился разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. Если по состоянию на 1 января 2022 г. он составлял 3,5 тыс. руб. в пользу неработающих, то годом позднее – почти 5 тыс. руб. Увеличение разницы было вызвано внеплановой индексацией пенсий неработающих пенсионеров на 10% весной 2022 г.

Напомним, в октябре 2022 г. выяснилось, что соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике в 2025 г. опустится ниже 30%.