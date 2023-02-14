Уральский горнолыжный комплекс заплатит компенсацию за травму 13-летнего подростка

На Среднем Урале суд взыскал с горнолыжного комплекса компенсацию за травму подростка.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в январе 2021 года семья с 13-летним сыном приехала на горнолыжный комплекс "Гора Белая", чтобы покататься на снежном тюбинге. Во время прохода через турникет мальчик, пытаясь протянуть тюбинг через устройство, дернул его, не удержался на ногах, упал на ступеньку и сильно ударился правым коленом. Самостоятельно подняться подросток уже не смог.

Спасатели оказали ему первую помощь и отвезли на снегоходе в травмпункт, где фельдшер вызвала "скорую", которая увезла юношу в Демидовскую городскую больницу. Оттуда после необходимых процедур ребенок был направлен для лечения в детскую городскую клиническую больницу №9 в Екатеринбург.

Травма оказалась тяжелой, потребовалась операция, а затем длительная, больше месяца, реабилитация. Все это время мать находилась вместе с сыном. Подросток испытывал сильные боли, не мог самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. А сейчас юноша лишен возможности заниматься любимыми видами спорта.

Отец мальчика подал иск в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила к ГАУ СО "ГК "Гора Белая". Он просил взыскать компенсацию морального вреда в пользу сына в 500 тысяч рублей, а в свою пользу – 100 тысяч рублей. Также мужчина настаивал на штрафе за неудовлетворение требований в добровольном порядке в 151,5 тысячу рублей, убытки – более 23 тысяч рублей и судебные расходы в размере 3 тысяч. А мать подростка заявила самостоятельные требования – попросила взыскать в свою пользу компенсацию в 100 тысяч рублей.

В итоге суд удовлетворил эти требования частично. С горнолыжного комплекса в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в 350 тысяч рублей, а в пользу отца и матери – по 60 тысяч рублей. Также в пользу главы семьи взысканы убытки – 4,5 тысячи рублей, расходы на составление претензии – 1,5 тысячи рублей и штраф – более 177 тысяч рублей.

Не согласившись с таким вердиктом, ГЛК подал на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако тот оставил решение Дзержинского райсуда без изменений. Оно уже вступило в законную силу.