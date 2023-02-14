В Челябинской области эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения превышен на 85%

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ за неделю вырос на 11,2%, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

В регионе уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 26,1%. Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 85,6%, среди детей 7-14 лет – на 16,3%. Ниже эпидемического порога уровень заболеваемости среди детей до 3 лет и детей 3-6 лет.

По данным лабораторных исследований среди больных ОРВИ выявляемость гриппа снизилась и составила 5,8%.

Учебный процесс приостановлен в 167 классах 62 школ.