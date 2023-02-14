В ОП РФ предложили снизить пенсионный возраст многодетных отцов

Общественная палата (ОП) России предложила продлить до 2030 года действие закона о помощи многодетным семьям в погашении ипотеки, а также расширить использование маткапитала для многодетных семей и снизить пенсионный возраст для отцов трех и более детей на год за каждого ребенка. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на соответствующее письмо, отправленное в правительство.

Также общественники попросили внести изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", чтобы предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей до 16 лет.

Демографическая ситуация, сложившаяся в стране, близка к чрезвычайной, считают в комиссии, отмечая, что нужны дополнительные меры, направленные на поддержку рождения третьего и последующих детей, многодетных семей, работающих родителей и сокращение абортов по так называемым социальным показаниям.

"Нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30–40 лет — самый большой резерв восстановления рождаемости в нашей стране в ближайшие годы", — говорится в письме ОП.

По мнению авторов, реализация предложений даст эффект, сопоставимый с введением программы маткапитала, а именно — простимулирует рождение 1,6 млн детей. От государства на реализацию проекта потребуется не более 250–300 миллиардов рублей в год.